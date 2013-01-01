3月31日 各種イベント開催中止・延期に伴う編成変更

ATPマイアミ大会、ファイターズ・タイガース公式戦、インディカー等の開催中止・延期に伴い、以下の通り編成変更します。



3月31日（火）17:30-22:30

【変更前】

17:30-22:30【生】 GAORAプロ野球中継（ファイターズ） ｢北海道日本ハム vs オリックス（3.31札幌ドーム）｣

【変更後】

17:30-18:00 走行距離1751キロ 九州縦断サーフトリップ #4 「鹿児島」

18:00-22:00 GAORAプロ野球中継～ファーム～（ファイターズ）「＜練習試合＞北海道日本ハム vs 横浜DeNA（3.31鎌スタ）」

22:00-22:30 ぶらり探訪 珍湯たび #7 「那須塩原編」

3月31日（火）25:00-翌22:30

【変更前】

25:00-13:00【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢マイアミ・オープン＜本戦第7日＞｣

13:00-13:30 インフォメーション

13:30-14:00 焼肉プロレス #9 ｢場外乱闘勃発！極悪番長現る!!｣

14:00-14:30 焼肉プロレス #10 ｢燃える熱血鬼軍曹現る！キムチに隠された夫婦愛｣

14:30-15:00 焼肉プロレス #11 ｢どうなる無双苑！どうなる焼肉プロレス!?｣

15:00-15:30 焼肉プロレス #12 ｢プロレスに愛をこめて！出るかシャイニングウィザード!?｣

15:30-16:00 インフォメーション

16:00-17:00 【石川遼出場！】ひかりＴＶ ４Ｋ・FUNAIダブルスゴルフ選手権 ｢Reborn & Evolution Golf!｣

17:00-17:30 インフォメーション

17:30-22:30【生】 GAORAプロ野球中継（ファイターズ） ｢北海道日本ハム vs オリックス（4.1札幌ドーム）｣

【変更後】

25:00-27:00 男子テニスATPツアー2019 セレクション ｢マイアミ・オープン＜準々決勝＞F.オジェ アリアシム vs B.チョリッチ｣

27:00-28:00 よしもと新喜劇 #1358 「甘い苦いは選択次第!?」

28:00-翌5:00 センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～ #1 ｢第82回大会1回戦 智弁和歌山 vs 高岡商 強振西川遥輝意地の適時三塁打｣

5:00-6:00 センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～ #2 ｢第82回大会2回戦 智弁和歌山 vs 興南 西川遥輝対琉球トルネード｣

6:00-7:00 センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～ #3 ｢第78回大会2回戦 早稲田実 vs 関西 斎藤佑樹2試合334球の熱投｣

7:00-8:00 センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～ #4 ｢第79回大会2回戦 大阪桐蔭 vs 佐野日大 怪物・中田翔2打席連発｣

8:00-8:15 肉体改造TV #4 「サーキットトレーニング」

8:15-8:30 SUPER DRONE CHAMPIONSHIP「高速エアバトル！日本最速は誰だ!?」

8:30-9:30 【石川遼出場！】ひかりＴＶ ４Ｋ・FUNAIダブルスゴルフ選手権 ｢Reborn & Evolution Golf!｣

9:30-10:00 インフォメーション

10:00-10:30 焼肉プロレス #9 ｢場外乱闘勃発！極悪番長現る!!｣

10:30-11:00 焼肉プロレス #10 ｢燃える熱血鬼軍曹現る！キムチに隠された夫婦愛｣

11:00-11:30 焼肉プロレス #11 ｢どうなる無双苑！どうなる焼肉プロレス!?｣

11:30-12:00 焼肉プロレス #12 ｢プロレスに愛をこめて！出るかシャイニングウィザード!?｣

12:00-12:15 SUPER DRONE CHAMPIONSHIP「高速エアバトル！日本最速は誰だ!?」

12:15-12:25 肉体改造TV #5 「下半身引き締めトレーニング」

12:25-12:55 インフォメーション

12:55-17:00【生】 GAORAプロ野球中継～ファーム～（ファイターズ）「＜練習試合＞北海道日本ハム vs 横浜DeNA（4.1鎌スタ）」

17:00-17:30 インフォメーション

17:30-18:00 沖縄シンプルライフアドベンチャーズ #1 ｢真木勇人の沖縄シンプルライフ｣

18:00-22:00 GAORAプロ野球中継～ファーム～（ファイターズ）「＜練習試合＞北海道日本ハム vs 横浜DeNA（4.1鎌スタ）」

22:00-22:30 ATPテニスマガジン #492