3月31日 各種イベント開催中止・延期に伴う編成変更

ATPマイアミ大会、ファイターズ・タイガース公式戦、インディカー等の開催中止・延期に伴い、以下の通り編成変更します。



3月31日(火)17:30-22:30

【変更前】

17:30-22:30【生】 GAORAプロ野球中継(ファイターズ) 「北海道日本ハム vs オリックス(3.31札幌ドーム)」

【変更後】

17:30-18:00 走行距離1751キロ 九州縦断サーフトリップ #4 「鹿児島」

18:00-22:00 GAORAプロ野球中継~ファーム~(ファイターズ)「<練習試合>北海道日本ハム vs 横浜DeNA(3.31鎌スタ)」

22:00-22:30 ぶらり探訪 珍湯たび #7 「那須塩原編」

3月31日(火)25:00-翌22:30

【変更前】

25:00-13:00【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 「マイアミ・オープン<本戦第7日>」

13:00-13:30 インフォメーション

13:30-14:00 焼肉プロレス #9 「場外乱闘勃発!極悪番長現る!!」

14:00-14:30 焼肉プロレス #10 「燃える熱血鬼軍曹現る!キムチに隠された夫婦愛」

14:30-15:00 焼肉プロレス #11 「どうなる無双苑!どうなる焼肉プロレス!?」

15:00-15:30 焼肉プロレス #12 「プロレスに愛をこめて!出るかシャイニングウィザード!?」

15:30-16:00 インフォメーション

16:00-17:00 【石川遼出場!】ひかりTV 4K・FUNAIダブルスゴルフ選手権 「Reborn & Evolution Golf!」

17:00-17:30 インフォメーション

17:30-22:30【生】 GAORAプロ野球中継(ファイターズ) 「北海道日本ハム vs オリックス(4.1札幌ドーム)」

【変更後】

25:00-27:00 男子テニスATPツアー2019 セレクション 「マイアミ・オープン<準々決勝>F.オジェ アリアシム vs B.チョリッチ」

27:00-28:00 よしもと新喜劇 #1358 「甘い苦いは選択次第!?」

28:00-翌5:00 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #1 「第82回大会1回戦 智弁和歌山 vs 高岡商 強振西川遥輝意地の適時三塁打」

5:00-6:00 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #2 「第82回大会2回戦 智弁和歌山 vs 興南 西川遥輝対琉球トルネード」

6:00-7:00 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #3 「第78回大会2回戦 早稲田実 vs 関西 斎藤佑樹2試合334球の熱投」

7:00-8:00 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #4 「第79回大会2回戦 大阪桐蔭 vs 佐野日大 怪物・中田翔2打席連発」

8:00-8:15 肉体改造TV #4 「サーキットトレーニング」

8:15-8:30 SUPER DRONE CHAMPIONSHIP「高速エアバトル!日本最速は誰だ!?」

8:30-9:30 【石川遼出場!】ひかりTV 4K・FUNAIダブルスゴルフ選手権 「Reborn & Evolution Golf!」

9:30-10:00 インフォメーション

10:00-10:30 焼肉プロレス #9 「場外乱闘勃発!極悪番長現る!!」

10:30-11:00 焼肉プロレス #10 「燃える熱血鬼軍曹現る!キムチに隠された夫婦愛」

11:00-11:30 焼肉プロレス #11 「どうなる無双苑!どうなる焼肉プロレス!?」

11:30-12:00 焼肉プロレス #12 「プロレスに愛をこめて!出るかシャイニングウィザード!?」

12:00-12:15 SUPER DRONE CHAMPIONSHIP「高速エアバトル!日本最速は誰だ!?」

12:15-12:25 肉体改造TV #5 「下半身引き締めトレーニング」

12:25-12:55 インフォメーション

12:55-17:00【生】 GAORAプロ野球中継~ファーム~(ファイターズ)「<練習試合>北海道日本ハム vs 横浜DeNA(4.1鎌スタ)」

17:00-17:30 インフォメーション

17:30-18:00 沖縄シンプルライフアドベンチャーズ #1 「真木勇人の沖縄シンプルライフ」

18:00-22:00 GAORAプロ野球中継~ファーム~(ファイターズ)「<練習試合>北海道日本ハム vs 横浜DeNA(4.1鎌スタ)」

22:00-22:30 ATPテニスマガジン #492