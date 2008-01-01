5月24日～5月26日 各種イベント開催中止・延期に伴う編成変更
（2020年4月30日）
表題の件、各種イベントの開催中止・延期に伴い、以下の通り編成変更します。
5月24日（日）8:00-8:30
【変更前】
8:00-8:30 ATPテニスマガジン #500
【変更後】
8:00-8:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん
5月24日（日）13:30-23:00
【変更前】
13:30-18:30【生】 GAORAプロ野球中継（ファイターズ） ｢北海道日本ハム vs 福岡ソフトバンク（5.24札幌ドーム）｣
18:30-22:30 GAORAプロ野球中継～ファーム～（ファイターズ） ｢北海道日本ハム vs 埼玉西武（5.24鎌スタ）｣
22:30-23:00 ATPテニスマガジン #500
【変更後】
13:30-16:30 猛虎伝説 #14 ｢阪神 vs オリックス（2005.5.26開催） 福原完封＆金本・今岡9打点の猛攻｣
16:30-17:00 インフォメーション
17:30-18:00 ATPテニスマガジン #500
18:00-22:30 ファイターズファンに贈る～あの名試合をもう一度～ ｢内容未定｣
22:30-23:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん
5月25日（月）8:00-8:30
【変更前】
8:00-8:30 世界最大のトレイルランレース UTMB2019 #1
【変更後】
8:00-8:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん
5月25日（月）11:30-17:00
【変更前】
11:30-12:00 千客万来～がおら寄席～ #15 ｢桂米團治「子は鎹」｣
12:00-17:00 プレイバック 2019インディ500 ｢「第103回インディ500」～インディアナポリス～｣
【変更後】
11:30-12:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん
12:00-13:45 2008ダンロップフェニックストーナメント ｢＜第3日＞｣
13:45-15:30 2008ダンロップフェニックストーナメント ｢＜最終日＞｣
15:30-16:00 インフォメーション
16:00-16:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん
16:30-17:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん
5月25日（月）18:00-25:00
【変更前】
18:00-22:00 究極KOバトル Krush ｢Krush.114 5.9コミュニティプラザ平野｣
22:00-23:00 センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～ #2 ｢第82回大会2回戦 智弁和歌山 vs 興南 西川遥輝対琉球トルネード｣
23:00-24:00 センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～ #3 ｢第78回大会2回戦 早稲田実 vs 関西 斎藤佑樹2試合334球の熱投｣
24:00-25:00 センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～ #4 ｢第79回大会2回戦 大阪桐蔭 vs 佐野日大 怪物・中田翔2打席連発｣
【変更後】
18:00-22:30 GAORAコメンタリーが選ぶATPテニス名勝負 ｢内容未定｣
22:30-23:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん
23:00-25:00 DRAGON GATE 無限大～infinity～ #534 ｢内容未定｣
5月26日（火）8:00-8:30
【変更前】
8:00-8:15 SUNDAYスマイルGOLF #42
8:15-8:30 SUNDAYスマイルGOLF #44
【変更後】
8:00-8:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん
5月26日（火）11:30-12:00
【変更前】
11:30-12:00 島RUN #39 ｢沖縄県・南海岸の絶景 南城市をRUN｣
【変更後】
11:30-12:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん
5月26日（火）17:30-22:00
【変更前】
17:30-22:00【生】 GAORAプロ野球中継（タイガース） ｢阪神 vs 千葉ロッテ（5.26甲子園）｣
【変更後】
17:30-18:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん
18:00-22:00 GAORAプロ野球中継～ファーム～（タイガース） ｢阪神 vs 中日（5.26鳴尾浜）｣
5月26日（火）24:00-27:45
【変更前】
24:00-27:45 GAORAプロ野球中継～ファーム～（タイガース） ｢阪神 vs 中日（5.26鳴尾浜）｣
【変更後】
24:00-27:30 SUPER DRONE CHAMPIONSHIP ｢閃光のリミットレス・フライト（3.31幕張メッセ）｣
27:30-27:45 肉体改造TV #11 ｢勝村式アクティブストレッチ｣