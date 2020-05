5月24日～5月26日 各種イベント開催中止・延期に伴う編成変更

表題の件、各種イベントの開催中止・延期に伴い、以下の通り編成変更します。

5月24日(日)8:00-8:30 【変更前】 8:00-8:30 ATPテニスマガジン #500 【変更後】 8:00-8:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん 5月24日(日)13:30-23:00 【変更前】 13:30-18:30【生】 GAORAプロ野球中継(ファイターズ) 「北海道日本ハム vs 福岡ソフトバンク(5.24札幌ドーム)」 18:30-22:30 GAORAプロ野球中継~ファーム~(ファイターズ) 「北海道日本ハム vs 埼玉西武(5.24鎌スタ)」 22:30-23:00 ATPテニスマガジン #500 【変更後】 13:30-16:30 猛虎伝説 #14 「阪神 vs オリックス(2005.5.26開催) 福原完封&金本・今岡9打点の猛攻」 16:30-17:00 インフォメーション 17:00-17:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん 17:30-18:00 ATPテニスマガジン #500 18:00-22:30 ファイターズファンに贈る~あの名試合をもう一度~ 「内容未定」 22:30-23:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん