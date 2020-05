5月30日～5月31日 各種イベント開催中止・延期に伴う編成変更

表題の件、各種イベントの開催中止・延期に伴い、以下の通り編成変更します。

5月30日(土)5:00-12:00 【変更前】 5:00-7:00 レジェンド・オブ・ファイターズ #31 「北海道日本ハム vs 千葉ロッテ(2016.7.10開催) 田中賢介 劇的同点弾で球団記録の15連勝へ望みつなぐ!」 7:00-11:30 GAORAプロ野球中継(ファイターズ) 「北海道日本ハム vs 中日(5.29札幌ドーム)」 11:30-12:00 インフォメーション 【変更後】 5:00-7:00 レジェンド・オブ・ファイターズ #30 「北海道日本ハム vs 千葉ロッテ(2017.7.26開催) 北海道移転後1000勝!」 7:00-7:15 田中秀道 Presents シングルへの道 #37 「周南カントリー倶楽部 対決編No.1」 7:15-7:30 田中秀道 Presents シングルへの道 #38 「周南カントリー倶楽部 対決編No.2」 7:30-7:45 SUNDAYスマイルGOLF #42 7:45-8:00 SUNDAYスマイルGOLF #44 8:00-8:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん 8:30-9:00 インフォメーション 9:00-10:00 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #37 「第84回大会1回戦 光星学院 vs 北照 北国対決で本領発揮!光星・田村龍弘&北條史也」 10:00-11:00 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #38 「第80回大会準々決勝 沖縄尚学 vs 天理 東浜巨 気迫のリリーフ登板」 11:00-11:30 インフォメーション 11:30-12:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん 5月30日(土)13:00-15:00 【変更前】 13:00-15:00 DRAGON GATE 無限大~infinity~ #535 「5.8後楽園ホール」 【変更後】 13:00-15:00 DRAGON GATE 無限大~infinity~ #535 「内容未定」 5月30日(土)15:30-翌8:30 【変更前】 15:30-20:30【生】 GAORAプロ野球中継(ファイターズ) 「北海道日本ハム vs 中日(5.30札幌ドーム)」 20:30-20:50 シャイニング ジャパン #19 「熊谷紗希(女子サッカー選手)」 20:50-21:10 シャイニング ジャパン #20 「安室丈(プロサーフィン選手)」 21:10-21:30 シャイニング ジャパン #21 「新嶋莉奈(ウインドサーフィン選手)」 21:30-26:00 GAORAプロ野球中継(ファイターズ) 「北海道日本ハム vs 中日(5.30札幌ドーム)」 26:00-28:00 DRAGON GATE 無限大~infinity~ #535 「5.8後楽園ホール」 28:00-翌7:30【生】 インディカー・シリーズ 2020 #7 「デトロイト・グランプリ レース1」 7:30-8:00 ぶらり探訪 珍湯たび #8 「岩手編(安比温泉)」 8:00-8:30 ぶらり探訪 珍湯たび #9 「秋田編(後生掛&湯ノ沢)」 【変更後】 15:30-16:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん 16:00-16:20 シャイニング ジャパン #19 「熊谷紗希(女子サッカー選手)」 16:20-16:40 シャイニング ジャパン #20 「安室丈(プロサーフィン選手)」 16:40-17:00 シャイニング ジャパン #21 「新嶋莉奈(ウインドサーフィン選手)」

17:00-17:10 YAMATOの元気めしキッチン!Round 3 #1 「超刺激的!KING OF 青椒肉絲」 17:10-22:30【生】 究極KOバトル Krush 「Krush.113 5.30後楽園ホール」 22:30-25:30 全日本プロレス ALL JAPAN B-Banquet #416 「全日本プロレスTVアーカイブス 2018 SUMMER EXPLOSION~Jr. TAG BATTLE OF GLORY~ 2018.8.18後楽園ホール」 25:30-27:30 DRAGON GATE 無限大~infinity~ #535 「内容未定」 27:30-28:00 ぶらり探訪 珍湯たび #3 「熱海編」 28:00-28:30 ぶらり探訪 珍湯たび #4 「大分編」 28:30-翌5:00 ぶらり探訪 珍湯たび #5 「別府編(タダで入れる珍湯)」 5:00-7:00 レジェンド・オブ・ファイターズ #31 「北海道日本ハム vs 千葉ロッテ(2016.7.10開催) 田中賢介 劇的同点弾で球団記録の15連勝へ望みつなぐ!」 7:30-8:00 ぶらり探訪 珍湯たび #9 「秋田編(後生掛&湯ノ沢)」 8:00-8:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん 7:00-7:30 ぶらり探訪 珍湯たび #8 「岩手編(安比温泉)」 5月31日(日)9:30-12:00 【変更前】 9:30-10:00 世界最大のトレイルランレース UTMB2019 #4 10:00-11:00 パプアニューギニア・サーフトリップ2020 11:00-11:15 ブレイザーズ@TV #85 11:15-11:30 SUNDAYスマイルGOLF #52 11:30-12:00 インフォメーション 【変更後】 9:30-10:30 パプアニューギニア・サーフトリップ2020 10:30-10:45 ブレイザーズ@TV #85 10:45-11:00 SUNDAYスマイルGOLF #52 11:00-11:30 インフォメーション 11:30-12:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん 5月31日(日)13:30-翌7:30 【変更前】 13:30-18:30【生】 GAORAプロ野球中継(ファイターズ) 「北海道日本ハム vs 中日(5.31札幌ドーム)」 18:30-19:00 ぶらり探訪 珍湯たび #11 「長野編(栄村秋山郷)」 19:00-19:30 ぶらり探訪 珍湯たび #12 「東京編(銭湯)」 19:30-24:00 GAORAプロ野球中継(ファイターズ) 「北海道日本ハム vs 中日(5.31札幌ドーム)」 24:00-24:30 島RUN #40 「沖縄県・那覇市 泊港から国際通りをRUN」 24:30-25:00 ATPテニスマガジン #501 25:00-28:00 インディカー・シリーズ 2020 #7 「デトロイト・グランプリ レース1」 28:00-翌7:30【生】 インディカー・シリーズ 2020 #8 「デトロイト・グランプリ レース2」 【変更後】 13:30-17:30 ファイターズファンに贈る~あの名試合をもう一度~ 「内容未定」 17:30-18:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん 18:00-22:30 猛虎伝説 「内容未定」 22:30-26:30 究極KOバトル Krush 「Krush.113 5.30後楽園ホール」 26:30-翌5:00 混沌と創造のリング KHAOS 「KHAOS.10 4.4新宿FACE」