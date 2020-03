3月27日～3月29日 各種イベント開催中止・延期に伴う編成変更

表題の件、ATPマイアミ大会、センバツ高校野球、ファイターズ公式戦、タイガース公式戦の開催中止・延期に伴い、以下の通り編成変更します。

(3/30以降の編成変更は、決まり次第ご案内いたします)

3月27日(金)24:00-翌12:00

【変更前】

24:00-翌12:00【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000「マイアミ・オープン<本戦第3日>」

【変更後】

24:00-26:25 男子テニスATPツアー2019 セレクション 「マイアミ・オープン<3回戦>F.ティアフォ vs D.フェレール」

26:25-翌6:40 GAORAプロ野球中継~練習試合~(タイガース)「阪神 vs 広島(3.27京セラドーム大阪)」

6:40-10:00 センバツ高校野球DECADE~春を告げる熱戦の数々~「第89回選抜高等学校野球大会 決勝「履正社 vs 大阪桐蔭」」

10:00-12:00【生】 日本のテニスロスファンに送る!男子テニスATPツアー 特別番組「マイアミ編その1」

3月28日(土)15:00-18:00

【変更前】

15:00-18:00 第92回選抜高等学校野球大会「セレクション②」

【変更後】

15:00-17:20 センバツ高校野球DECADE~春を告げる熱戦の数々~「第90回選抜高等学校野球大会 3回戦「花巻東 vs 彦根東」」

17:20-17:30 YAMATOの元気めしキッチン!Round 2 #4 「黄金のふわとろオムそば」

17:30-18:00 ぶらり探訪 珍湯たび #6 「別府編(こんなところにある珍湯)」

3月28日(土)19:30-24:00

【変更前】

GAORAプロ野球中継(タイガース)「阪神 vs 広島(3.28京セラドーム大阪)」

【変更後】

GAORAプロ野球中継~練習試合~(タイガース)「阪神 vs 広島(3.28京セラドーム大阪)」

3月28日(土)24:00-翌16:30

【変更前】

24:00-翌10:25【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000「マイアミ・オープン<本戦第4日>」

10:25-10:54 みんなの甲子園 #10

10:54-16:30【生】 第92回選抜高等学校野球大会「<第10日 準決勝>▽第1試合11:00▽第2試合13:30」

【変更後】

24:00-26:20 男子テニスATPツアー2019 セレクション 「マイアミ・オープン<2回戦>錦織圭 vs D.ラヨビッチ」

26:20-26:30 YAMATOの元気めしキッチン!Round 2 #5 「深紅に染まる灼熱の台湾ラーメン」

26:30-27:30 よしもと新喜劇 #1344 「偽りなき夫婦愛!?」

27:30-翌8:00 GAORAプロ野球中継~練習試合~(タイガース)「阪神 vs 広島(3.28京セラドーム大阪)」

8:00-10:00 日本のテニスロスファンに送る!男子テニスATPツアー 特別番組「マイアミ編その1」

10:00-12:00【生】 日本のテニスロスファンに送る!男子テニスATPツアー 特別番組「マイアミ編その2」

12:00-15:20 センバツ高校野球DECADE~春を告げる熱戦の数々~「第90回選抜高等学校野球大会 準決勝「東海大相模 vs 智弁和歌山」」

15:20-15:30 YAMATOの元気めしキッチン!Round 2 #6 「全知全能ドライカレー」

15:30-16:30 よしもと新喜劇 #1346 「説得できない男」

3月29日(日)19:30-24:00

【変更前】

GAORAプロ野球中継(タイガース)「阪神 vs 広島(3.29京セラドーム大阪)」

【変更後】

GAORAプロ野球中継~練習試合~(タイガース)「阪神 vs 広島(3.29京セラドーム大阪)」

※3/22(日)~24(火)の変更内容は、こちら

※3/25(水)~26(木)の変更内容は、こちら