3月25日～3月26日 各種イベント開催中止・延期に伴う編成変更

表題の件、ATPマイアミ大会、センバツ高校野球、ファイターズ公式戦、タイガース公式戦の開催中止・延期に伴い、以下の通り編成変更します。

(3/30以降の編成変更は、決まり次第ご案内いたします)

3月25日(水)8:30-22:30

【変更前】

8:30-8:54 みんなの甲子園 #7

8:54-17:00【生】 第92回選抜高等学校野球大会「<第7日>▽第1試合9:00▽第2試合11:30▽第3試合14:00」

17:00-17:30 インフォメーション

17:30-22:30【生】 GAORAプロ野球中継(ファイターズ)「北海道日本ハム vs 楽天(3.25札幌ドーム)」

【変更後】

8:30-11:30 センバツ高校野球DECADE~春を告げる熱戦の数々~「第89回選抜高等学校野球大会 1回戦「早稲田実 vs 明徳義塾」」

11:30-12:30 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #31 「第81回大会2回戦 花巻東 vs 明豊 菊池雄星×今宮健太」

12:30-12:45 YAMATOの元気めしキッチン!Round 2 #7 「“メガトン”パワーチーズバーガー」

12:45-12:55 YAMATOの元気めしキッチン!Round 2 #8 「酒が止まらないエビのトライアングル」

12:55-17:00【生】 GAORAプロ野球中継~ファーム~(ファイターズ)「<練習試合>北海道日本ハム vs 埼玉西武(3.25鎌スタ)」

17:00-17:30 インフォメーション

17:30-17:50 シャイニングジャパン #12 「ヒロ・イイダ(エレクトロニック・ミュージック・デザイナー)」

17:50-22:30【生】 GAORAプロ野球中継~練習試合~(ファイターズ)「北海道日本ハム vs 楽天(3.25札幌ドーム)」

3月25日(水)23:55-翌23:00

【変更前】

23:55-翌8:30【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000「マイアミ・オープン<本戦第1日>」

8:30-8:54 みんなの甲子園 #8

8:54-12:30【生】 第92回選抜高等学校野球大会「<第8日>▽第1試合9:00▽第2試合11:30」

12:30-17:30【生】 GAORAプロ野球中継(ファイターズ)「北海道日本ハム vs 楽天(3.26札幌ドーム)」

17:30-18:00 インフォメーション

18:00-23:00 第92回選抜高等学校野球大会「<第8日>▽第2試合▽第3試合」

【変更後】

23:55-25:30 男子テニスATPツアー2019 セレクション 「マイアミ・オープン<予選決勝>P.クエバス vs J.ツォンガ」

25:30-26:50 男子テニスATPツアー2019 セレクション「マイアミ・オープン<1回戦>S.クエリー vs D.フェレール」

26:50-27:10 シャイニング ジャパン #13 「井谷俊介(パラ陸上選手) 前編」

27:10-27:30 シャイニング ジャパン #14 「井谷俊介(パラ陸上選手) 後編」

27:30-翌7:30 GAORAプロ野球中継~練習試合~(ファイターズ)「北海道日本ハム vs 楽天(3.25札幌ドーム)」

7:30-10:45 センバツ高校野球DECADE~春を告げる熱戦の数々~「第89回選抜高等学校野球大会 2回戦「福岡大大濠 vs 滋賀学園」」

10:45-12:55 センバツ高校野球DECADE~春を告げる熱戦の数々~「第89回選抜高等学校野球大会 2回戦「福岡大大濠 vs 滋賀学園」(再試合)」

12:55-17:00【生】 GAORAプロ野球中継~ファーム~(ファイターズ)「<練習試合>北海道日本ハム vs 埼玉西武(3.26鎌スタ)」

17:00-17:30 最先端バトルドラゴンゲート!! #57

17:30-18:00 インフォメーション

18:00-19:00 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #32 「第81回大会準々決勝 花巻東 vs 南陽工 投打で魅了!菊池雄星」

19:00-23:00 GAORAプロ野球中継~ファーム~(ファイターズ)「<練習試合>北海道日本ハム vs 埼玉西武(3.26鎌スタ)」

3月26日(木)24:00-翌22:30

【変更前】

24:00-翌8:00【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000「マイアミ・オープン<本戦第2日>」

8:00-8:24 みんなの甲子園 #9

8:24-17:30【生】 第92回選抜高等学校野球大会「<第9日 準々決勝>▽第1試合8:30▽第2試合11:00▽第3試合13:30▽第4試合16:00」

17:30-22:30【生】 GAORAプロ野球中継(タイガース)「阪神 vs 広島(3.27京セラドーム大阪)」

【変更後】

24:00-26:35 男子テニスATPツアー2019 セレクション 「マイアミ・オープン<2回戦>D.フェレール vs A.ズベレフ」

26:35-26:50 YAMATOの元気めしキッチン!Round 2 #1 「アルティメット ジンジャーポーク」

26:50-27:00 YAMATOの元気めしキッチン!Round 2 #2 「男のヘビー級中華丼」

27:00-28:00 よしもと新喜劇 #1333 「強盗には向かない日」

28:00-翌5:00 よしもと新喜劇 #1334「ヘソで茶を沸かすほどの熱い愛」

5:00-6:00 よしもと新喜劇 #1335「恋は曲者、困り者!?」

6:00-7:00 よしもと新喜劇 #1336「茂造の、夢と恋と父親と」

7:00-7:10 YAMATOの元気めしキッチン!Round 2 #3 「RED&WHITE全知全能パスタ」

7:10-11:20 センバツ高校野球DECADE~春を告げる熱戦の数々~「第89回選抜高等学校野球大会 2回戦「健大高崎 vs 福井工大福井」」

11:20-13:50 センバツ高校野球DECADE~春を告げる熱戦の数々~「第89回選抜高等学校野球大会 2回戦「健大高崎 vs 福井工大福井」(再試合)」

13:50-18:30【生】 GAORAプロ野球中継~練習試合~(タイガース)「阪神 vs 広島(3.27京セラドーム大阪)」

18:30-19:30 よしもと新喜劇 #1338 「旅路は楽しも、恋路は険し…?」

19:30-20:30 よしもと新喜劇 #1340「シゲオとアキコと男と女」

20:30-21:30 よしもと新喜劇 #1342「すち子の誰やねん!?どこやねん!?」

21:30-22:30 よしもと新喜劇 #1343 「手錠で繋がれた愛情!?」

※3/22(日)~24(火)の変更内容は、こちら

※3/27(金)~29(日)の変更内容は、こちら