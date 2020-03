3月22日～3月24日 各種イベント開催中止・延期に伴う編成変更

表題の件、ATPマイアミ大会、センバツ高校野球、ファイターズ公式戦、タイガース公式戦の開催中止・延期に伴い、以下の通り編成変更します。

(3/30以降の編成変更は、決まり次第ご案内いたします)

3月22日(日)8:25-16:30

【変更前】

8:25-8:54 みんなの甲子園 #4

8:54-16:30【生】 第92回選抜高等学校野球大会「<第4日>▽第1試合9:00▽第2試合11:30▽第3試合14:00」

【変更後】

8:25-12:05 センバツ高校野球DECADE~春を告げる熱戦の数々~「第86回選抜高等学校野球大会 1回戦「智弁和歌山 vs 明徳義塾」」

12:05-13:00 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #28 「第77回大会1回戦 市和歌山商 vs 常総学院 川端慎吾×名門・常総学院」

13:00-16:30 センバツ高校野球DECADE~春を告げる熱戦の数々~「第86回選抜高等学校野球大会 準決勝「履正社 vs 豊川」」

3月23日(月)8:30-17:00

【変更前】

8:30-8:54 みんなの甲子園 #5

8:54-17:00【生】 第92回選抜高等学校野球大会「<第5日>▽第1試合9:00▽第2試合11:30▽第3試合14:00」

【変更後】

8:30-12:35 センバツ高校野球DECADE~春を告げる熱戦の数々~「第86回選抜高等学校野球大会 決勝「履正社 vs 龍谷大平安」」

12:35-14:55 センバツ高校野球DECADE~春を告げる熱戦の数々~「第87回選抜高等学校野球大会 決勝「敦賀気比 vs 東海大四」」

14:55-16:00 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #29 「第77回大会2回戦 市和歌山商 vs 神村学園 川端慎吾×野上亮磨」

16:00-17:00 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #30 「第81回大会1回戦 花巻東 vs 鵡川 みちのくのドクターK・菊池雄星 圧巻のセンバツデビュー」

3月24日(火)5:30-23:00

【変更前】

5:30-8:30 第92回選抜高等学校野球大会「セレクション①」

8:30-8:54 みんなの甲子園 #6

8:54-17:00【生】 第92回選抜高等学校野球大会「<第6日>▽第1試合9:00▽第2試合11:30▽第3試合14:00」

17:00-17:30 インフォメーション

17:30-17:45 YAMATOの元気めしキッチン!Round 2 #7 「“メガトン”パワーチーズバーガー」

17:45-23:00【生】 GAORAプロ野球中継(ファイターズ)「北海道日本ハム vs 楽天(3.24札幌ドーム)」

【変更後】

5:30-7:45 センバツ高校野球DECADE~春を告げる熱戦の数々~「第88回選抜高等学校野球大会 準々決勝「木更津総合 vs 秀岳館」」

7:45-10:05 センバツ高校野球DECADE~春を告げる熱戦の数々~「第88回選抜高等学校野球大会 準決勝「智弁学園 vs 龍谷大平安」」

10:05-12:55 センバツ高校野球DECADE~春を告げる熱戦の数々~「第88回選抜高等学校野球大会 決勝「智弁学園 vs 高松商」」

12:55-17:00【生】 GAORAプロ野球中継~ファーム~(ファイターズ)「<練習試合>北海道日本ハム vs 埼玉西武(3.24鎌スタ)」

17:00-17:30 インフォメーション

17:30-17:50 シャイニングジャパン #11 「Nobuya Nagahama(ダンサー)」

17:50-23:00【生】 GAORAプロ野球中継~練習試合~(ファイターズ)「北海道日本ハム vs 楽天(3.24札幌ドーム)」

※3/25(水)~26(木)の変更内容は、こちら

※3/27(金)~29(日)の変更内容は、こちら